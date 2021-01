– Det skiljer så mycket i skatt att det är ganska orimligt. Man behöver titta på det här ur ett nationellt perspektiv och justera så det blir mer solidariskt fördelat mellan kommunerna i Sverige, säger han.

2020 fick Arvika 14 990 kronor per invånare från det kommunala utjämningssystemet, enligt Ekonomifakta. Mest i Värmland fick Filipstad: 25 323 kronor per invånare och Årjäng: 22 902 kronor per invånare.