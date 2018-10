Brittsommaren är här

Brittsommaren är knuten till tiden kring Birigittadagen den 7 oktober. I allmänhet avses varma och soliga dagar kring den här dagen och det ska dessförrinnan varit en kyligare period.

Under helgen kommer det att bli varmare än normalt. Temperaturer kring 17-20 grader under lördagen, lite svalare i norr. Under söndagen kring 18-19 grader.

– Det blir varm och soligt, kanske mer moln på lördagen, slöjmoln som skymmer solen. Men det är varmluften söderifrån som ger oss värmen, säger Deana Bajic.

Normalt för säsongen

Redan i början av nästa vecka väntas lägre temperaturer och under onsdagen ska ett regna passera länet västerifrån med temperaturer kring 7-10 grader.

Framåt helgen blir det kallare igen med normala temperaturer för säsongen.