Degerfors IF:s ordförande Fredrik Rakar berättar om framtiden

Degerfors IF var fortfarande i Superettan när Fredrik Rakar tog över efter Leif Rosén. Nu väntar allsvensk fotboll för tredje säsongen i rad för föreningen. Något som märks i klubbens intäkter som gått från 16 miljoner kronor under 2020 till 69 miljoner kronor under 2022.

– Det är en stor omsättning men det är också en stor verksamhet vi har, säger Fredrik Rakar.

Förutom herrlaget så har man kunnat utvecklat dam- och ungdomslagen men även ett parafotbollslag och ett e-sportlag. Nu blickar man framåt mot en ny allsvensk säsong och hemmapremiären på påskafton mot Halmstad.

– Det är svårt att tro när det ligger snö här, säger Fredrik Rakar och blickar ut mot det snötäckta Stora Valla.

Ny läktare vid årsskiftet

Ett krav på Degerfors IF är att läktaren på Stora Valla ska vara utbytt inför säsongen 2024. Det är Degerfors kommun som äger Stora Valla och kommunen ska göra en upphandling av en ny läktare. Anbudsförfarandet väntas öppna om några veckor och beslut ska fattas i maj.

Se mer vad Fredrik Rakar säger om Degerfors resa i klippet ovan.