DO utreder Region Värmland för sexuella trakasserier

Enligt anmälan har kvinnan under en längre tid utsatts för sexuella trakasserier på den vårdmottagning inom Region Värmland där hon arbetar. Kvinnan berättar att en manlig kollega bland annat har försökt att styra vilka patienter hon haft kontakt med eftersom hon kunde framkalla sexuell upphetsning hos unga manliga patienter.

Upplevde att chefen inte tog henne på allvar

Den manliga kollegan ska också ha kritiserat hennes arbetsmetoder och kommenterat kvinnans klädsel och utseende. Vid ett tillfälle berättar kvinnan att kollegan kommit in på hennes rum och låst dörren inifrån, trots att hon uttryckt att hon ville vara ifred.

Kvinnan upplever att hennes chef inte tagit henne på allvar, trots att hon vid upprepade tillfällen och under en längre tidsperiod har bett om hjälp och stöttning. Hon skriver att hon deltagit i ett möte med kollegan, facket och sin chef, men att trakasserierna ändå fortsatte efteråt.

Nu utreder Diskrimineringsombudsmannen, DO, ärendet. De har begärt ett yttrande från Region Värmland, där de bland annat måste svara på vilka åtgärder som har vidtagits och vad det har gett för resultat. Yttrandet ska komma in till DO senaste den 22 maj.