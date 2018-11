En köpfri dag utmanar Black Friday

En köpfri dag går, precis som det låter, ut på att man helt enkelt skippar all shopping under 24 timmar. Konceptet finns över hela världen och kallas Buy Nothing Day internationellt. I Karlstad är Ulrika Neldorin talesperson för En köpfri dag, och hon menar att motpolen behövs för att rädda planeten.

– Black Friday bidrar ju till en onödig överkonsumtion, där man köper saker som man inte behöver bara för att det är billigt. Man trycker på att människor ska tänka att de gör ett fynd, men så köper de saker de inte har behov av och då är det ju inte särskilt mycket fynd över det, säger Ulrika Neldorin, som själv bojkottat Black Friday i många år.

Vissa hoppar över rean

I Karlstads centrum tycks butikerna storsatsa på Black Friday i år. Överallt syns skyltar med erbjudanden och rabatter. Men vissa butiker väljer, precis som Ulrika, att hoppa över rean. I en friluftsbutik står Emil Jonsson och vaxar kängor.

– Vi vill gå emot att man ska konsumera så mycket. Istället vill vi uppmana folk att ta hand om sina grejer och därför står jag här i dag och lägger på vax på kundernas skor, säger Emil Jonsson, som jobbar i en friluftsbutik i centrum.

Men ni säljer ju trots allt saker. Vill ni inte sälja mer?

– Vi har inte riktigt det tänket. Våra grejer ska hålla under lång tid och då går det ju emot det lite att vi ska sänka priserna. De är bättre att vi gör som här i dag och visar att man kan sköta om sina grejer som man har köpt dyrt istället. Så det blir lite omvänt tänk, förklarar Emil.