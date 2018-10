Färjestad föll mot Mora efter straffar

Den här kvällen föddes annars en ny stjärna i Mora. Målvakten Isak Wallin fick tidigare på säsongen hoppa in i sista perioden när matchen mot Djurgården redan var förlorad. Nu gjorde han sin första SHL-match från start och storspelade. Speciellt i första perioden när Mora fick tre utvisningar i rad och sattes under stor press. Under långa stunder var det spel mot ett mål och Wallin radade upp avancerade räddningar som fick hemmapubliken att jubla.

I den första perioden vann Färjestad skottstatistiken med 19–5 men gjorde inga mål. Det visar Färjestads överlägsenhet och Isak Wallins storspel.

Moras period

Även Färjestad hade en SHL-debutant i målet. Det var Adam Werner, som fick hoppa in sedan ordinarie målvakten Markus Svensson blivit skadad. Han gjorde också en stormatch med flera fina räddningar när Mora tog över spelet i andra perioden. Bland annat en straffräddning.

Men efter 15.23 fick Adam Werner kapitulera när Moras Spencer Abbot, gjorde en snabb spelvändning vid offensiva blå, kom fri och gjorde 1–0.

Färjestad kvitterade 31 sekunder senare. Men detta var Moras period och 1.16 före pausvilan gjorde Robin Johanson 2-1 till Mora. Ett mål som sedan följdes av Michel Hagas 3–1 i början av tredje perioden.

Färjestad vaknade

Då vaknade Färjestad på allvar och kom tillbaka. Utdelningen kom efter 10.02. Då fick äntligen Färjestads Joakim Nygård betalt för alla sina chanser och reducerade till 3-2. Kvitteringen kom 2.19 senare då Oskar Steen gjorde 3–3.

Därefter spel matchen spelmässigt jämn och avgörande kom på straffar.

Och gissa vem som avgjorde? Jo, Moras målvakt Isak Wallin som tog alla straffarna samtidigt som Michael Haga slog in sin straff.

Annars är det nu riktigt dystert för Färjestad som har fem förluster på de sex senaste matcherna och ligger näst sist i tabellen.