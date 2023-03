Färjestad slog Frölunda – möts igen i SM-kvart

Färjestad, som ju är regerande mästare efter SM-guldet förra våren, låg stadigt på tredje plats i SHL-tabellen inför sista omgången. Karlstadlaget kunde varken komma uppåt eller neråt. I det läget fick fem spelare som var med mot Luleå i tisdags vila från matchen i Göteborg.

Frölunda kunde däremot bli allt från fyra till sjua – och i det sistnämnda fallet tvingas klara av en åttondelsfinal för att komma vidare i slutspelet.

Men en poäng mot Färjestad skulle räcka för att ta Frölunda direkt till kvartsfinal.

”Skapar mycket”

Första perioden var öppen, jämn och chansrik – men mållös.

Andra akten gick i ungefär samma stil. Frölunda hade överläge i skottstatistiken med 20–17 efter 40 minuter.

Men det stod fortfarande 0–0. Lasse Johansson i hemmamålet och Dennis Hildeby i Färjestads bur var duktiga.

Marcus Nilsson i Färjestad tycker inte att hans lag påverkades av att tabellplaceringen var klar.

Ledning i powerplay

I början av tredje perioden gjorde också Färjestad 1–0. Michael Lindqvist sköt välplacerat i powerplay, på en passning från Marcus Nilsson.

Frölunda hade ett par ramträffar under matchen. Men trots matchens betydelse – eller kanske just därför – klarade man inte att göra mål. En Frölundapress under de sista minuterna gav inte heller någon utdelning.

I stället kunde Eric Engstrand göra 2–0 för Färjestad i tom målbur med fem sekunder kvar.



Micke Larsson/TT