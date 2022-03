Forskare: Global uppvärmning kan innebära fler sjukhusvårdade med saltbalansrubbningar

En saltbalansrubbning innebär att mängden salt står i obalans till mängden vatten i blodet.

– I en prognostisk modell med global uppvärmning på en respektive tbå

grader, kan sjukhusinläggningar till följd av hyponatremi förväntas öka med 6,3 procent respektive 13,9 procent, säger Jakob Skov, överläkare vid medicinkliniken i Karlstad och forskare vid Karolinska institutet.

Mer än tiofaldigas

Han är en av författarna bakom publikationen ”Current and future burdens of heat-related hyponatremia – a nationwide register-based study”, där man sett att risken för saltbalansrubbning mer än tiofaldigas under varma dagar jämfört med svala.

Tilllståndet hyponatremi brukar förekomma hos cirka 10-30 procent av alla patienter som sjukhusvårdas. Ofta har patienterna även andra sjukdomar som de vårdas för samtidigt. Saltobalansen påverkar dock vårdförloppet negativt.

Hör Jakob Skov berätta om vad det sannolikt skulle innebära för sjukvården om antalet sjukhusvårdade med hyponatremi stiger i klippet.