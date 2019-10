Foto: SVT

Fotbollsklubbar i Karlstad ska samarbeta för att nå högsta ligan

Under en presskonferens under torsdagen presenterades en strategi för en satsning på Karlstads elitfotboll. Klubbarna vill spela under samma flagg för att nå högsta ligan.

– Vi är i en diskussionsfas just nu men det vi vill göra är att spela under en och samma flagg i högsta ligan, säger Anders Warnestad, ordförande i Carlstad United. Gemensamma satsningar ska göras kring bland annat damfotbollen och ungdomsverksamheten. Tanken är att samarbetet ska vara igång redan till nästa säsong. Årets säsong ska fullföljas medan diskussionerna fortlöper. – Det är ett beslut som medlemmarna måste ta i respektive förening, säger Anders Dahlén, ordförande i KBK. Texten uppdateras Dela Dela

