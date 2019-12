Efter att anordnat olika aktiviteter för att samla in pengar till Musikhjälpen fick tre elever från Lövgärdesskolan komma in till ”buren” i Musikhjälpen och berätta om sin insamling. Skolans två klasser i årskurs sex har gemensamt lyckats samla in nästan 10 000 kronor.

Se Aisha, Nadja och Sahar berätta i klippet ovan om deras initiativ under årets tema: ”Sex är inte ett vapen”.