Grov misshandel i Filipstad – en person till sjukhus

Polisen fick larm om händelsen klockan 01.47 natten till lördag. Det är en man i 20-årsåldern som blivit misshandlad och han ska ha förts till sjukhus med allvarliga skador.

Har ni någon misstänkt?

– Det vill jag inte kommentera nu men ingen är gripen i nuläget, säger Lars Hedelin, presstalesperson RLC polisregion Bergslagen, vid åttatiden på lördagsmorgonen.

Utredningsåtgärder har gjorts under natten och fortsätter under dagen. Polisen vill ha in uppgifter och tips från personer som kan ha sett något i samband med händelsen.