Gruvjätten om framtiden efter storkundens besked

En av de främsta anledningarna till att de förlorade drifttillståndet var att det vatten som pumpas ut ur gruvan innehöll för höga uranhalter, förklarar Svante Fielding, koncernchef på SMA Mineral.

– Vattnet översteg gränsvärdet på åtta mikrogram per liter, och om man jämför med vad som är tillåtet i dricksvatten så är det 30 mikrogram per liter. Så vi är under gränsen för dricksvatten men över gränsvärdet för det vatten som man får pumpa, säger han.

