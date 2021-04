Alla testas på Gruvöns Bruk var tredje dygn

Gruvöns bruk har den senaste året fått känna av pandemin. Dels har det varit både mindre utbrott av coronasmitta och enstaka fall. Dels fick det årliga underhållsstoppet som skulle ha gjorts förra våren skjutas upp till hösten. Nu, när den tredje vågen med stor smittspridning pågår, är det dags för det stora underhållsstoppet igen – och nu genomförs det.

– Vi insåg tidigt att det kräver extra förebyggande åtgärder med tanke på pandemin, säger Mia Sundvisson.

1 650 personer inne per dygn

Under nära två veckor upphör all produktion för underhållsarbetet och omkring 1 000 extra personer kommer till fabriken. Totalt är cirka 1 650 personer inne på fabriksområdet per dygn under stoppet. För att minska risken för smittspridning måste alla bära munskydd eller visir och var tredje dygn måste ett nytt snabbtest göras för att komma in.

Sedan 26 mars har 7 300 så kallade antigentester genomförts, varav 0,2% testat positivt vilket motsvarar tolv personer.

– Då kommer man inte in på arbetsplatsen och vi smittspårar de arbetsrelaterade kontakterna och de sätts också i karantän, säger Kelly Finnpers som är projektledare för snabbtestningen på Gruvön.

I klippet förklarar Mia Sundvisson varför BillerudKorsnäs genomför underhållsstoppet trots att det är en mycket hög smittspridning i Värmland just nu.