Halkan: skolbussar inställda i flera kommuner

All skoltrafik i Sunne, Arvika, Eda och Årjängs kommuner är helt inställd under tisdagen. I Grums, Kil, Storfors och Kristinehamn ställs vissa skolbussturer in.

– Ofta handlar det om väldigt små vägar som skolbussarna ska in på och kunna ta sig fram på tryggt. Det är av omtanke för barn och föräldrar, säger Jörgen Kalitzki på Värmlandstrafik.

Arvika kommun har gått ut med ett meddelande om inställd skolskjuts. Där skriver man att beslutet innebär att det blir skolbarnens vårdnadshavare som får ombesörja hemtransporterna.

– Det är alltid föraren som bestämmer om det är körbart eller inte. Hen har alltid hundraprocentig beslutsrätt. Känner de att det inte går så ställer man in av säkerhetsskäl, säger Jörgen Kalitzki.

– Detta händer ju då och då, tyvärr. Framförallt på grund av det underkylda regnet som skapar ishalkan, fortsätter han.

Inställd linjetrafik

Linjetrafiken i länet påverkas också. Tätortstrafiken i Kristinehamn ställs in fram till tidigast klockan 15.

I skrivande stund är det linje 61, 62, 63, 64, 65, 104, 105, 106, 107, 113 och 806 som berörs.

– Det är vissa turer som ställs in, säger Jörgen Kalitzki.

Texten uppdateras.