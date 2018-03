Spela Det här ska du tänka på när du lämnar in ett vapen. Foto: SVT Visa alla (2)



Halva tiden av vapenamnestin förbi

Halvvägs in i den tre månader långa vapenamnestin har polisen i Värmland fått in 180 vapen.

I region Bergslagen, dit Värmland hör, har hittills 502 vapen eller vapendelar lämnats in sedan 1 februari.