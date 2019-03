Hockeyfeber i Forshaga

Vid ett av borden på Café Schackrutan i Forshaga sitter fyra veteraner och pratar hockey. Över en kopp kaffe och en leverpastejsmörgås dryftar de Forshaga IF:s två raka segrar mot Väsby i den första Play Off-omgången av tre.

– De har väl fått tillbaka en del skadade spelare och fått ihop gruppen, tror Jan Jansson är förklaringen till att Forshaga IF går så bra för stunden.

Jan Jansson slänger en blick över kaffebordet där Jan Magnusson sitter, som en gång var hockeymålvakt och vaktade buren i Värmlands tevepucklag.

”Tror de är på väg”

– Dels har de ju fått tillbaka skadade spelare och sedan har nog träningsmetoderna blivit bättre. Jag tror de är på väg, säger Jan Magnusson om Forshaga IF:s framgångar.

I morgon tisdag, väntar match mot Östersund hemma på Ängevi. Det är ett motståndarlag som inte väcker några särskilda känslor hos Forshagasupportrarna.

– Ärligt talat så har jag inte följt lagen norröver så vi får väl hoppas att det reder sig. Vi får avvakta och se, säger Jan Magnusson förhoppningsfullt.

Hans fikakamrat är dock lite mindre hoppfull.

– Jag tror de får svårt mot dem, tippar Jan Jansson.

Påminner om storhetstiden

Vinner Forshaga även mot Östersund väntar ytterligare en Play Off-runda innan den riktiga kvalserien till Hockeyallsvenskan tar vid. Oavsett hur det går så har den här säsongens lag tagit Forshaga IF till höjder som påminner om storhetstiden. Laget spelade i dåtidens högsta serie, Allsvenskan, under 1960-talet och i division två under det tidiga 1970-talet.

– Naturligtvis hoppas vi alla att de ska kunna bli bättre och bättre och klättra i serierna. Men materialet måste ju räcka till. Det måste nog förnyas en del om det ska förbättras, menar Jan Magnusson.

Hoppas på fler unga

Hans bordskamrat hoppas dock på ett nyväckt intresse för hockey bland Forshagas unga.

– Vi får hoppas att det här ger fler ungdomar som vill träna och spela. Men det finns ju så många andra sporter nu som innebandy och handboll och så. Förr var det bara ishockey och fotboll, förklarar Jan Jansson.

Avancemang inte bara fördelar

Men att gå hela vägen upp till Hockeyallsvenskan innebär inte bara fördelar för supportrarna. Det väcker en del oro också.

– Ja, det är dyrt med resor och hotellrum. Det blir tufft ekonomiskt för klubben. Sedan kan de ju inte spela här längre för hallen håller inte för spel i högre divisioner, säger Jan Jansson.