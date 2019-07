Hon tog landslaget till VM-guld i lydnad

– Vi hade ett otroligt starkt lag med oss, så chanserna var stora redan från början, så jag är faktiskt inte jätteförvånad. Men det känns fantastiskt! säger Madelaine Eriksson, som kom hem till Grums från Kladno, Tjeckien i går kväll.

Tävlingslydnad går ut på att hunden ska genomföra ett antal övningar så felfritt som möjligt. Den ska exempelvis kunna gå fot, det vill säga klistrad vid förarens vänstra ben och springa ut till en markerad ruta på kommando. VM i lydnad gick av stapeln i Tjeckien helgen och där möttes alltså världens främsta ekipage, från 18 länder, inom sporten. För Madelaine Eriksson är det första året i landslagsledningen och därmed också hennes första VM med det uppdraget.

– Det har varit jätteroligt! Vi har coachat de här ekipagen jätte, jättemycket, så de ska slippa lägga tid på saker de egentligen inte ska behöva bry sig om på en så här stor tävling. Det går jättemycket energi åt att fokusera på vad man som förare ska göra med sig själv och sin hund, så vi har försökt att ta ifrån dem allt annat runt omkring, som schema och mattider. Vi har också hjälpt till att balansera tuffa känslor innan och efter. Det är mycket starka känslor, säger hon.

Var med i laget förut

Madelaine Eriksson har under flera år varit med i landslaget som deltagare, med sin border collie Seven. Som bäst har hon och Seven varit svensk mästare och sjunde bäst i världen, men nu är hennes fyrbente vän pensionerad och för första gången var hon på plats på ett mästerskap utan honom vid sin sida.

– Jag grät faktiskt lite på väg till tävlingsplatsen första dagen, men Seven har gjort mig så lycklig i så många år. Han är fortfarande pigg och fin, men jag önskar att han ska få fortsätta vara det och lydnad sliter väldigt hårt på hundens kropp. Nu har jag en ny hund, Staro, som är halvbror till Seven och tanken är att han ska bli en liten stjärna så småningom, säger Madelaine med något drömskt i blicken.

En ny världsmästare?

– Ja, det önskar jag! Vi ska träna för det! konstaterar hon.