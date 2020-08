Hotell Selma fortfarande tomt

Kommunen betalade 16 miljoner kronor för hotellet och fick tillträde till lokalerna i december förra året. Hotell har tidigare nyttjats som asylboende och enligt kommunens fastighetsbolag är skicket gott. Kommunen planerar just nu för att flytta in verksamhet i lokalerna under nästa år.

– Det är ett bra köp på en strategisk plats som många har en koppling till eller ett hjärta för. Det är viktigt för Sunne kommun och dess utveckling, säger kommunalrådet Tobias Eriksson (S).

I klippet berättar kommunalrådet vad kommunen har för planer för hotell Selma Lagerlöf.