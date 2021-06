Jordgubbarna är klara i tid för midsommar

På Höglunda gård är jordgubbarna klara att skördas trots att den snölösa vintern gjorde att jordgubbarna växte långsammare i år.

Men tack vare det varma vädret på senare tid behöver värmlänningarna inte gå utan jordgubbar på midsommar.

– Det hände ingenting ett tag. I tunnlarna är det ju varmt men ute på frilandet har det stått still, still, still. Men det verkar som att plantorna gjorde sig redo för värmen, säger jordgubbsodlare Anders Hagberg på Höglunda gård.

