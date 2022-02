Kevinfallet: Tvisten med Arvika kommun är över

Onsdagskvällens möte kom till efter att Arvikas kommunstyrelse under tisdagen fattade beslut om att be familjen för ursäkt för det de fått utstå under utredningen av femårige Kevin Hjalmarssons död för drygt 20 år sedan då bröderna Christian Karlsson och Robin Dahlén felaktigt pekades ut som mördare.

– Dagens möte var väldigt viktigt för alla parter. För vår del var det viktigt att lyssna in hur kommunen resonerade kring ursäkten, säger Annika Karlsson.

Annika Karlsson och övriga familjen runt hennes söner reagerade starkt efter kommunstyrelsen besked under tisdagen om att be om ursäkt – men inte erkänna att socialtjänsten begått några fel i samband med utredningen. Efter dagens möte godtogs dock kommunens ursäkt.

– Samtalet som var mellan oss utmynnade i samförstånd, vi har yft känslor, delat upplevelser och erfarenheter. Vi har fått insikt i varandras helheter och respekterar varandra, säger Annika Karlsson.

Arvikas kommunalråd Peter Söderström (S) håller med om att dagens möte var något extra.

– Det var ett jättebra möte. Vi pratade länge i ett av de bättre samtal jag haft. Det behövdes att vi satt ner tillsammans för att lösa upp det här, säger Peter Söderström (S).

Familjen godtar nu Arvika kommuns ursäkt och lägger med det tvisten och eventuella skadeståndsanspråk åt sidan.

– Det har aldrig handlat om pengar. Alla i familjen har det som behövs för att ha det bra. Det är sinnesro vi vill ha och det finns det inga pengar i världen som kan ge och sinnesro har vi fått nu, säger Annika Karlsson.

Men dagens möte är inte det sista mellan familjen och kommunen.

– Vi ska ses igen och prata om vad vi kan göra för att göra samhället bättre. Deras erfarenheter är en bra bas att bygga på, säger Peter Söderström (S).