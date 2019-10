Kommunal rasar mot sparförslag

Kristinehamn står inför ett ekonomiskt stålbad. 90 miljoner kronor ska sparas in nästa år. Och mellan två och tre miljoner tror man sig kunna spara genom att dra in friskvårdsbidraget på 1 300 kronor per anställd och år, något som Nya Kristinehamns-Posten var först att berätta om. Förslaget ska upp i kommunstyrelsen den femte november.

– Tanken är att vi gör en paus just nu på grund av att vi måste spara, säger Kristinehamns kommunalråd Marie Oudin (M).

”Mer sjukskrivningar”

Förslaget att spara pengar genom att dra in friskvårdsbidraget har väckt starka reaktioner och kritikerna menar att det är kontraproduktivt.

– Konsekvensen är att folk blir mer sjukskrivna. Det här kommer slå tillbaka mot kommunen och bli en ökad kostnad i stället, säger Eva Törnblom Pettersson på Kommunal.

Ser inga andra lösningar

Kommunalrådet är medveten om att det finns kritik mot förslaget men ser inte att det finns andra vägar att gå i nuläget.

– Jag förstår deras oro. Det här är inget lätt beslut att ta men i stället för att minska på personalen gör vi det här tills vi får ner driftskostnaderna, säger Marie Oudin (M).

Från fackligt håll befarar man dock att Kristinehamns kommun nu banar väg för försämringar för medlemmarna även på annat håll.

– Vi måste titta på vad vi kan göra åt det här. Det finns en stor risk att andra kommuner ser detta som en möjlighet att göra besparingar på något som i slutronden inte blir någon besparing, säger Kommunals Eva Törnblom Pettersson, avdelningsordförande Kommunal Västra Svealand.