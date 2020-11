Kor på naturbruksgymnasium smittade av corona

Hur smittan kommit in i ladugården till skolans djur är inte klarlagt än men viruset ska enligt Anders Westlund inte smitta till männsikor.

– Vi gör inte så mycket åt det utan korna kommer tillfriskna av sig själva. Smittan kan ha kommit med någon besökare eller med fodret, det är svårt att veta. Vi har också drabbats av corona bland korna tidigare.

Hör rektor Anders Westlund berätta mer i klippet ovan.

Lugnande besked

Sedan man upptäckte symtom bland korna har ladugården hållits isolerad men nu har den öppnats igen. Dock är man noggrann med att inte använda samma kläder och skor mellan olika djurbesättningar.

Hur kan ni vara säkra på att det inte är ett muterat form av coronavirus, som man upptäckte hos minkar i Danmark?

– Vi har tagit prov och skickat in. Vi har fått besked av SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) det här är Bovint coronavirus, så det är vi säkra på. Att det bara var corona var lugnande besked för oss, corona bland kor är inte så ovanligt.

Covid-smitta på skolan

Under onsdagen bekräftades fem elever och en anställd positiva i covid-19 på Lillerudsgymnasiet. För att hindra ett större utbrott beslutade skolan under torsdagen att övergå till distansundervisning under två veckor.

Smittspårningen visar att skolan haft en viss smittspridning. Distansundervisning kommer pågå åtminstone veckan 47 och 48.