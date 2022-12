Kraftigt snöfall väntas under natten i Värmland Foto: SVT

Ett ordentligt snöfall väntas komma in över Värmland under tisdagskvällen och natten. Och nu varnar SVT:s meteorolog, Per Erik Åberg för att det kan ställa till det i morgontrafiken.

– Ja, det mesta kommer under natten, det kan bli upp till ett par decimeter på sina håll så det kan ställa till det, säger han.