Lilly räddade fyraåring från drunkning

Det var under sen lördagseftermiddag som Lilly Ekelund badade vid Orreleken tillsammans med sin mormor. På bryggan vid badplatsen uppehöll sig en liten pojke.

– Jag såg pojken långt ute på bryggan och bestämde mig för att hålla ett öga på honom, berättar hon.

Kom vatten ur munnen

Plötsligt föll pojken i vattnet.

– Jag såg att han var under vattnet och att det bubblade om honom, säger Lilly Ekelund som inte tvekade att kasta sig i vattnet för att rädda pojken som då var på väg att driva in under bryggan.

Lilly Ekelund fick upp pojken ur vattnet och fick hjälp av sin mormor att bära pojken i land.

– Jag vet inte om han hade vatten i munnen eller om han spydde upp vatten. Men det kom i alla fall vatten ur munnen på honom, säger Lilly Ekelund.

Väl i land togs pojken om hand av sin mamma.

Stolt livräddare

Lilly Ekelund berättar att hon är lite ledsen över att en så liten pojke var nära att drunkna men samtidigt är hon lite stolt också.

– Ja, det är min största dröm att få bli livräddare. Det här var väl en bra början, säger hon.