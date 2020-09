För första gången den här säsongen släpper Mallbacken under lördagen in publik på sin hemmamatch. Foto: SVT

Mallbacken släpper in publik på matcher igen

För första gången den här säsongen släpper Mallbacken under lördagen in publik på sin hemmamatch. Restriktionerna kring publik på matcherna har lättat något och under lördagseftermiddagen tillåts 50 personer på läktarna.

– Självklart tycker vi det är härligt att få ta in publik igen även om den är liten, säger Marie Andersson, matchvärd.

I första hand är personer som löst säsongskort och sponsorer som fått säsongskort som erbjuds biljett till matchen. – Jag tror våra supportrar har längtat! Det blir en liten publik men vi kommer ha grillen öppen med hamburgare och kaffe, säger Marie Andersson. "Haft reaktioner" Laget möter under lördagen Älvsjö AIK hemma på Strandvallen. Totalt tillåts 150 personer på matchen inräknat spelare, funktionärer och de 50 personerna i publiken. Publikrekordet hemma för klubben är över 3 000 personer och en vanlig sommarmatch har man ett snitt på 300-400 åskådare. – Vi har haft reaktioner vid andra matcher, "varför får vi inte går in" säger folk. Det har inte varit otrevlig men det är lite svårt, det är inte vi som bestämmer. Hur har ni coronasäkrat inför matchen? – Alla funktionärer, spelare och ledare måste lämna hälsodeklarationer. Sen har vi handsprit, vi har satt upp lappar med säkerhetsavstånd och värdar kommer kontrollera att folk håller avstånd i alla lägen. Man kan sprida ut sig runt planen också, de flesta sitter runt om.

