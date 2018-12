Maria såg en mus inne på KFC i Karlstad

När Maria Amundsen från Kristinehamn skulle käka mat inne i Karlstad i torsdags, så blev hon riktigt överraskad när hon såg en mus gå omkring på golvet på snabbmatsrestaurangen.

– Den kom från under soffan. Det var så mycket folk men plötsligt såg jag något mörkt som rörde på sig, den sprang runt borden och åt smulor från golvet.

Ingen märkte något

Maria Amundsen blev äcklad av att se musen men påtalade inte det hela till personalen på plats. Hon mailade däremot KFC senare.

– Jag kommer aldrig gå dit igen, den här var så synlig och som man kunde se mitt på golvet. Och ingen märkte det trots att det var personal omkring som borde märkt det, säger hon.

Enligt Maria Amundsen vandrade musen inne på restaurangen i ungefär 15 till 20 minuter. Hon vet det eftersom hon fick vänta på sin mat en lång stund.

Glipa i dörren

När Miljöförvaltningen gjorde en ordinarie livsmedelskontroll i somras noterades att det fanns glipor längst ned vid de båda dörrarna som ökar risken för att skadedjur ska leta sig in i lokalerna och in i köket. Restaurangchefen berättade under inspektionen att de var medvetna om problemet men att det varit svårt att få tag på någon som kan reparera skadan.

Jesper Hollstrand är marknadschef på KFC i Sverige och han bekräftar att det var en mus inne på restaurangen på torsdagen.

– Självklart ska det här inte ske på våra restauranger, säger han.

Personalen fick ut musen på kvällen, och de ringde Anticimex som var där och kontrollerade lokalerna i morse och satte ut nya musfällor. Då det konstaterats att det fanns en springa vid ytterdörren där djur kan komma in, togs beslutet att stänga restaurangen fram tills dess att dörrspringan är åtgärdad.

I Klippet ovan ser du Maria Amundsens film på musen i restaurangen!