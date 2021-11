Ministern Åsa Lindhagen (MP) besökte Årjäng: ”Behöver lära av krisen”

Svår kräftgång för många butiker under coronapandemin och restriktionerna. Nu ett helt nytt läge, med plötsligt stort behov av arbetskraft. Läget är ansträngt för många näringsidkare vid gränsen mellan Norge och Sverige.

– Det har varit svår kris under lång tid, nu behöver vi lära av den, sade finansmarknadsminister Åsa Lindhagen (MP) under sitt besök i Årjäng under måndagen.