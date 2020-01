Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Susanna Thörnquist, operativ chef för Missing People i Värmland, om varför det är viktigt med utbildningen. Foto: SVT

Missing People utbildar patrulledare

Så sent som under julhelgen deltog närmare 200 personer i sökandet efter en försvunnen person, men det behövs fler som kan leda de frivilliga ute under sökinsatserna. Därför startar nu Missing People i Värmland en utbildning av patrulledare.

För närvarande finns det ett 40-tal utbildade patrulledare inom Missing People i Värmland. Men det behövs fler eftersom deltagandet i eftersöken är frivilligt på ledig tid och det gäller att det finns tillräckligt många tillgängliga. – Det är en trygghet både för våra sökare och för anhöriga och för polisen, säger Susanna Thörnquist som sitter i kompetenssäkringsgruppen och är operativ chef för Missing People i Värmland. Tvådagarsutbildning Nu genomförs en tvådagarsutbildning av personer som vill bli patrulledare och kan leda frivilliga vid nya sökinsatser. – Det blir en kvalitetssäkring för oss och även för dom som är med, att man vet om att det man gör är rätt och att vi arbetar efter dom riktlinjer som vi har, förklarar Susanna Thörnquist. Dela Dela

