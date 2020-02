Mycket hårda vindbyar i Värmland – SMHI varnar

Strax innan klockan 10 på lördagen kom första larmet om träd över vägen. Inom loppet av en timme hade sex träd fallit i länet, bland annat över väg 61 och E18.

Tågtrafiken påverkas

Trafikverket ställer in tågtrafiken under hela lördagsdygnet på flera mindre sträckor i västra Sverige på grund av blåst och högt vattenstånd. På sträckorna Uddevalla-Strömstad och Varberg-Borås ställs trafiken in under både lördag och söndag.

– Som det ser ut nu ska trafiken flyta igen på måndag men man måste förstås kontrollera ordentligt, det gäller framför allt höga vattenflöden, säger Camilla Hult på Trafikverkets presstjänst.

Höga flöden

SMHI varnar även för höga flöden i Upperudsälven nedströms Lennartfors. Klass ett varning på höga flöden i vattendrag uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år och kan medföra mindre översvämningsproblem.