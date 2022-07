Nu blir det lättare att hitta tid för passansökan i Värmland

Det är fortfarande mycket svårt att hitta en tid att boka för att ansöka om nytt pass, men nu håller polisen i Värmland på att rekrytera fler passhandläggare, och efter utbildning kommer man i mitten av september att på polisstationen i Karlstad gå upp i tvåskift för att kunna hjälpa fler att få nya pass.

– Nu lägger vi ut nya tider från tidig morgon till sen kväll, berättar Ulrika Sundström, chef LPO Karlstad.

Åtta veckors väntetid på att få sitt pass

Om man väl lyckas få en tid för passansökan, måste man ändå vänta upp till åtta veckor på att ha passet i sin hand. Något som gjorde att polisen i Karlstad för en tid sedan ökade möjligheten att söka provisoriskt pass, ett tillfälligt pass för en resa som kan sökas inom 72 timmar inför en resa.

– Vi gick från tio till 25, och sedan ökade vi till 45 per dag under några veckor. Men det visade sig att trycket inte var så stort som vi trodde. Så nu har vi gått tillbaka till 25 tider per dag för provisoriska pass, säger Ulrika Sundström.

De nya tiderna läggs ut efter hand.

I videon berättar Ulrika Sundström om passen som blir liggande och förändringarna som görs för att underlätta möjligheten att få pass.