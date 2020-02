Foto: TT

Dennis slår till mot Värmland

Ovädret Dennis har dragit in över landet under dagen. I Värmland har träd blåst ned på flera håll under dagen och blockerat vägar.

SMHI:s varning för mycket hårda vindbyar gäller söndag eftermiddag och kväll då det väntas blåsa från sydväst 21-24 m/s. Också på Vänern blir det blåsigt omkring 15 m/s och en kulingvarning har utfärdats. Nedblåsta träd Under söndagen kom flera meddelanden om nedblåsta träd bland annat på 62:an i Ekshärad, E18 utanför Årjäng samt i Värmlands Nysäter, på flera ställen längs väg 26 i höjd med Lesjöfors samt i Nykroppa och på flera ställen på väg 61 och 63. Här kan du se vad träd blockerar vägar i länet just nu Strömavbrott I Filipstad blåste träd ner över en elledning och gjorde drygt 200 av Ellevios kunder strömlösa. Också i Sunne och Årjäng har flera mindre strömavbrott inträffat under eftermiddagen. Elbolaget meddelar att man har utökat beredskapen till följt av det väntade blåsvädret. Pågående strömavbrott i länet Ljusrigg blåste ned Blåsten påverkar även rallyt där en ljusrigg blåst omkull i samband med prisutdelningen på Torsby flygplats. Flera personer uppges ha blivit träffade men i nuläget har vi inga uppgifter om skadeläget. Konsekvenser i hela landet Dennis har redan ställt till det på flera andra håll i Sverige. I Småland är tågtrafiken inställd på flera sträckor, i Västra Götaland stängdes Uddevallabron av för all trafik och vattenståndet stiger längs kusterna. Dela Dela

