Nu sjunker priserna på bostäder i Värmland

De nya siffrorna kommer från Svensk Mäklarstatistik och har sammanställts Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Från försäkringsbolaget ser man prisnedgången som ett tecken på en mer stabil bostadsmarknad.

– Även om det över det senaste halvåret skett en nedgång av bostadspriserna ser vi nu tecken på en stabilisering, både på nationell nivå och i storstadsregionerna. De fortsatt låga räntorna och den höga sysselsättningsgraden på arbetsmarknaden gör att vi tror på en återhämtning på bostadsmarknaden under 2018, säger Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.



På årsbasis har Värmlands bostadsrättspriser sjunkit med 11,6 procent medan villapriserna har legat still.



– Vi ser positivt på utvecklingen eftersom vi ser att köpare och säljare finner varandra i allt högre grad. Förhoppningsvis lyckas våra mäklare också förmedla att när du väl har fått in en fot på bostadsmarknaden behöver inte bostadskonjunkturen vara avgörande när du byter bostad, eftersom du köper och säljer i samma marknadsläge, säger Marcus Svanberg.