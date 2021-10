Ny JO-anmälan mot IVO:s beslut att stänga Platea

Redan i somras lämnades en JO-anmälan in mot IVO:s beslut att stänga Platea. Anmälaren menade att man inte beaktade barnens perspektiv innan de tvingades flytta med kort varsel under omständigheter där många mådde dåligt och kände sorg och oro. Den anmälan lades ner utan att man fick någon motivering. Nu har hemmets föreståndare och några ur personalen lämnat in en ny anmälan som återigen hänvisar till barnens perspektiv och man vill förtydliga vikten av att man följer barnkonventionen.

Vill inte att fler barn ska drabbas

Enligt den tidigare föreståndaren har många barn farit illa av den snabba omflyttningen och JO-anmälan görs för att inte fler barn ska drabbas av liknande behandling.