Olika erfarenheter kring vabbande under pandemin

Flera av de som kommenterat menar att förskolan skickar hem barnen så fort de nyser eller är lite trötta.

”Så fort pedagoger tycker att barnen har symtom, ringer och man måste hämta barnet som sedan mår jättebra och är frisk hemma. Barnet måste stanna hemma minst 3 dagar bara eftersom de TYCKER att han hostade en gång”, skriver signaturen Monica.

Svårt att veta vad som gäller

Många beskriver också att det verkar vara mycket upp till varje enskild förskola att tolka reglerna och att det till och med kan vara olika tolkningar beroende på vilken pedagog man frågar.

Ständig jour

Flera föräldrar, bland annat signaturen ”Ångestfylld mamma”, beskriver stressen av att ständigt vara beredd på att förskolan ringer och man måste komma och hämta: ”Det skapar en otroligt stor ångest för att man vet aldrig när förskolan ringer. Man känner att man liksom inte riktigt kan planera för jobb eller studier.”

”Ta vara på tiden”

Andra som gjort inlägg i chatten menar istället att man ska respektera reglerna i dessa tider och njuta av extratid med barnen:

”På mitt arbete och på barnens förskola finns många föräldrar som nästan får panik för att de måste vabba, och i princip nästan försöker smuggla in barn med symptom på förskolan. Jag har varit hemma några gånger under året pga att barnen haft lättare förkylningssymptom, mycket härligt, rent av underbart. Att få vara hemma med barnen som är såpass pigga att de orkar leka och gå ut i skogen etc. Ta vara på tiden. Jobbet finns kvar.”, skriver Michael.

En del frågor

Det ställs också en del frågor i chatten. Som hur det ska bli med smittspridningen när förskolor slås ihop över jul och hur man ska få ihop det ekonomiskt när man måste vabba hela tiden men ändå betala full förskoleavgift.

”Livet går helt enkelt inte att få ihop”

Att det är en annorlunda tid där alla kämpar på så gott man kan råder ingen tvekan om. Signaturen LE berättar att familjen bara haft 2,5 vecka sedan september där alla i hushållet varit friska allihop: ”Livet går helt enkelt inte att få ihop, vad vi än gör.”