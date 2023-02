Efter sommarkriserna: Optimism på ambulansen i Arvika

För de som är medlemmar i Vårdförbundet blir veckoarbetstiden 38,25 timmar per vecka under sommaren och 33,15 timmar per vecka resten av året istället för tidigare 34,33 timmar per vecka över hela året.

Kommunals medlemmar får jobba 40,5 timmar i veckan under sommaren och 35,08 timmar övriga delen av året istället för nuvarande 36,33 timmar per vecka året om.