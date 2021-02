Pandemin kan slå hårt mot personer med ätstörningar: ”Näring för sjukdomen”

Amanda Elofsson hade under tonåren svåra perioder med ätstörningar. Under andra året på gymnasiet var situationen så illa att hon fick läggas in inom slutenvården i fem veckor. Nu är både hon och hennes mamma Pia Elofsson Varis engagerade i att hjälpa andra som lever med ätstörningsproblematik. Under pandemiåret har de märkt att många som de har kontakt med mår sämre.

– Isolering är näring för sjukdomen. Det finns ingenting som kan sätta käppar i hjulet för ätstörningen, säger Pia Elofsson Varis.

I klippet berättar Amanda Elofsson från Grums om hur ätstörningen påverkade henne.