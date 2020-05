Polisen: ”En ovanligt lugn helg”

I coronapandemins spår har polisen stundtals betydligt mindre att göra än normalt. Som den gångna helgen.

– Det har varit väldigt stilla och lugnt, säger Jan Josefsson.

Men det har trots allt förekommit en del brottslighet.

Bland annat ryckte polisen ut med flera patruller till en adress på Hammarö under natten till söndagen efter att en anmälare ringt in och berättat att flera personer har försökt att ta sig in i dennes bostad.

Hundpatrull på plats

Efter en sökinsats med polishund lokaliserades två personer, en man och en kvinna, i ett skogsparti. De är nu misstänkta för olaga hot och skadegörelse. De är däremot inte frihetsberövade.

Den lugna helgen fortsatte även under söndagen, enligt Jan Josefsson.