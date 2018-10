Polisen: Inget samband mellan våldtäktsfallen

Inledningsvis sökte polisen ett samband mellan de våldtäkter som anmäldes från flera håll i Karlstad under helgen. Två av dem uppgavs ha skett inne på Nöjesfabriken under lördagens halloweenfest medan en ska ha inträffat i ett intilliggande kvarter. Ytterligare en anmälan gjordes efter att en kvinna knuffats omkull i ett motionsspår under söndagskvällen.

– De målsägandeförhör och vittnesförhör som vi genomfört gör att vi kan slå fast att det inte handlar om en och samma gärningsman, säger polisens presstalesperson Tommy Lindh.

Det misstänkta våldtäktsförsöket i motionsspåret har rubricerats om av polisen. Nu utreds det fallet som en misshandel.

– Vi har ingen anledning att anta att syftet var att genomföra en våldtäkt. Mannen knuffade omkull kvinnan och sprang sedan därifrån. Det är otäckt i sig men handlar inte om ett våldtäktsförsök, säger Tommy Lindh.