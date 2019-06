Punk och pudelrock ställs ut i Kristinehamn

Det är Kristinehamnsfotografen Bengt Löfgren som gjort en nostalgitripp till åttiotalets Kristinehamn. Punken och pudelrockens tid.

– När jag gjorde filmen club zebra för fem år sen så fick jag massa material över som jag nu klippt ihop till en film. Jag hittade också massor av negativ från tiden då jag var ute och fotade olika band och konserter, säger Bengt Löfgren.

Stark rörelse i Kristinehamn

Med band som Skäms, Avskum och Arabens anus frodades punken i Kristinehamn. Många band bildades, oavsett om medlemmarna kunde spela eller inte.

– Kristinehamn på 80-talet var otroligt kreativt. Punkrörelsen växte sig av någon anledning jättestark här. The sky was the limit – inget var omöjigt. Det var en underbar tid, säger Bengt Löfgren.