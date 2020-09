Minskad nota för hyrläkare i Region Värmland

Den största minskningen har skett under coronapandemin. I Värmland kostade hyrläkarna drygt 37 miljoner kronor under perioden april till juni och det är nästan 15% lägre än under samma period förra året.

I genomsnitt i hela riket minskade hyrläkarnotan med 13,6 % under april till juni. I region Uppsala har hyrläkarnotan halverats. SVT-kartläggningen visar också att kostnaderna för hyrsjuksköterskor fortsätter att öka i landet.

Inga hyrsköterskor i Värmland

Region Värmland hyr dock inte in några sjuksköterskor, enligt kartläggningen, som bygger på uppgifter från regionerna.

Om man tittar på hyrläkarnotan för perioden januari-juni var minskningen i Värmland cirka 3 procent. Kostanden sjönk från över Över 76,5 miljoner kronor första halvåret 2019, till 74,3 miljoner motsvarande period 2020.