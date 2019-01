Restaurang Båten i Karlstad sjönk i natt

Det var vid midnatt natten till torsdagen som SOS Alarm fick in ett larm om att en båt drar in vatten. Det visade sig vara den båt som under många år legat vid kajen nära Älvgatan i centrala Karlstad och där fungerat som restaurang och nattklubb.

– Båten har kantrat och ligger på sidan i älven men det fanns inget vi kunde göra. Den tog in vatten men det var inget som läckte ut, säger Magnus Lundqvist, räddningschef i beredskap.

– Vi har varit på plats, men i nuläget ser vi det inte att det finns något polisiärt i det, utan att det handlar om ett rent försäkringsärende, säger Christina Hallin, presstalesperson på polisen i Bergslagen.