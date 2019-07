Genrebild. Foto: Johan Nilsson/TT

Sammanfattning natten till lördagen

Trots gårdagens åskoväder har natten för räddningstjänsten varit lugn.

– Vi har inte fått in några larm alls under natten, men några små under morgonen, säger Ola Åkesson, räddningschef i beredskap.

Villan på Råtorp som blixten slog ned i har kvar bevakning för att se att det inte börjar glöda. Under morgonen har det varit ett par larm om glödbränder i samband med blixtnedslag, men inget större. Men räddningstjänsten i Karlstad ska ändå skicka upp brandflyget. – Vi skickar upp brandflyget under förmiddagen för att kolla. Normalt flyger det bara på eftermiddagen, säger Ola Åksesson. Men det har väl regnat inatt? – Ja, det har det. Men det har varit extremt torrt i markerna så regnet tränger inte ner helt. Men vi förväntar oss ingen stor spridning, säger han. Torsbykalaset som pågått från onsdag och avslutas idag har också varit lugnt enligt polisen. Dela Dela

