Ny teknik ska hitta ledig p-plats i Karlstad

Grävjobben kan innebära tillfälliga störningar för de som parkerar på dessa platser men för det mesta kommer man att kunna parkera som vanligt.

Den 21 november påbörjas grävarbeten på Sandgrund. Under vecka 48 utförs grävarbeten på Gamla badhusparkeringen, Slussvakten och Bilan. Under vecka 49 utförs grävarbeten vid Älgen.

De här kommunala parkeringsanläggningarna är de som berörs av grävarbeten och slingfräsning under november/december:

Biblioteket/Sandgrund

Gamla badhuset

Bilan

Slussvakten

Klaraborg/Gasverket

Älgen

På parkeringsplatsen Älgen kommer det att bli lite trångt under arbetet och här kan du behöva vänta någon minut innan du kan köra in eller ut under tiden för grävarbetena.

Vi arbetar även med slingfräsning vid parkeringsanläggningar, men det är inget som kommer att påverka trafiken. De parkeringsanläggningar som berörs av slingfräsning är: