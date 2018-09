Foto: Arkivbild/TT

Smash and grab-kupp mot matbutik

En matvarubutik i Åtorp utanför Degerfors utsattes under söndagsnatten för en smash and grab-kupp.

– Man har backat in med bilen mot entredörrarna, säger Fredrik Bäcker, vakthavande befäl vid polisregion Bergslagen.