SMHI varnar för höga vattenflöden

De höga vattenflödena är en följd av den senaste tidens myckna regnande. Det har i sin tur tvingat Fortum att tappa Höljesdammen. Under torsdagen nådde tappningen av vatten 380 kubikmeter per sekund. Under torsdagen har dock tappningen minskat till 330 kubikmeter per sekund.

– Det innebär att imorgon kommer det vara som högst i Klarälven i Karlstad, men lördag, söndag slår den här minskningen vi gjorde igenom och det sjunker, säger Claes Kjörk som är vattenregleringsansvarig på Fortum.

I videon ovan berättar Claes Kjörk om vilka konsekvenser de höga vattenflödena kan få.