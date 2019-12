Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

Snöfall, ishalka och höga flöden – SMHI utfärdar varning

Just nu råder tre klass 1-varningar från SMHI i Värmland. Det handlar bland annat om stora mängder snö som ska falla i den norra delen av länet under natten till lördag och under lördag förmiddag.

Total väntas 10-15 centimeter snö falla under det kommande dygnet. SMHI menar att det kommer snöa som mest under lördag morgon och förmiddag. Dessutom har ytterligare en klass 1-varning för plötslig ishalka utfärdats. Detta gäller den mellersta delen av Värmland, där underkylt regn kan ge upphov till ishalka. Detta ska inträffa under fredagskvällen och under natten mot lördag. Slutligen råder också en varning för höga vattenflöden i den nedre delen av Byälven. Denna varning utfärdades för en vecka sedan, men gäller fortfarande. SMHI räknar med att flödet i Byälven kommer fortsätta ligga på varningsnivå 1 fram till slutet av vecka 49. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!