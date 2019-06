Spritsmugglare åtalade

Enligt stämningsansökan som åklagaren lämnade in till Värmlands tingsrätt under fredagen är de båda männen misstänkta för att ha smugglat in 2376 liter sprit i landet. Brottsrubriceringen är grov olovlig befattning med smuggelgods.

Den ena mannen är född 1967 och den andre 1988. De båda greps den 13 juni efter att polisen fått uppgifter till polisen om att männen stod vid rastplatsen i Väse med var sitt fordon. Den en greps direkt på plats medan den andre försökte fly. Han greps något senare i Kristinehamn. Den yngre av männen är även misstänkt för rattfylleri.