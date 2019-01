Bilden har inget med händelsen i artikeln att göra. Foto: TT

Stal bilnyckel i villa – körde iväg men greps av polisen

Polisen har under lördagen gripit en man som gått in i en villa söder om Kil. Han gick in och stal bilnycklar och körde därefter iväg med bilen som stod utanför huset.

– Det var rätt så speciellt, han går in i ett hus och hittar bilnycklar som han tar och kör iväg med bilen. Det var tur att det fanns folk i närheten som såg det och ringde polisen, säger Mats Öhman, presstalesperson vid Polisen. Det var under förmiddagen på lördagen som mannen som är i 35-årsåldern gick in i huset och stal husägarnas bilnyckel. De boende i huset var utanför huset när det hände och blev vittne till bilstölden, och de ringde polisen som var på plats efter 15 minuter. ”Greps med fingrarna i kakburken” När polisen kom till platsen hade han kört den stulna bilen ett kort stycke till sin egen bil som var dikeskörd. Då stannade han och började plocka ur saker från den bilen. – Vi var snabbt på plats och det här är ju ändå på landsbygden. Det gick strålande bra för han höll ju på när vi kom dit och han greps med fingrarna i kakburken så att säga. Misstänkt stöldgods En del gods som han haft i den dikeskörda bilen misstänks vara stulet och beslagtogs av polispatrullen. Mannen är misstänkt för grov stöld, tillgrepp av fortskaffningsmedel samt stöld eller häleri. Åklagare kommer efter förhör med mannen att ta ställning till om han ska anhållas eller friges under den fortsatta utredningen. – Men jag utgår från att han kommer att anhållas, säger Mats Öhman. Dela Dela

