Stenbron färgas orange i manifestation mot mäns våld mot kvinnor

Orange day kom till på initiativ av UN Woman för att uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor. Och för kvinnorna i Karlstads Zontagrupp 1 var det självklart att manifestera under fredagskvällen.

– Ja, och i år har vi fokus på det digitala våldet mot kvinnor och flickor, säger Zontakvinnan Karin Wistrand Kardemark.

Orange day är en del i en större kampanj mot mäns våld mot kvinnor som Zontagrupperna driver. Under perioden 25 november till 10 december pågår Zonta says NO där flera vandringar och manifestationer genomförs. Samtidigt samlar grupperna in pengar till stöd för flera olika projekt som arbetar för jämställdhet och mänskliga rättigheter med särskild inriktning på kvinnors utsatthet avseende såväl ekonomi som hälsa, utbildning, våld, barnäktenskap och människohandel.

I klippet ovan hör du Zontakvinnorna om manifestationens betydelse.