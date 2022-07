Storhelg för hundar och hundägare i Ransäter

Patrick Oware går upp i ringen med sin flat coated retriver, Baxer under lördagen. Baxer går även under namnet Almanza Backseat Driver och han tog hem Best in Show när prestigefyllda utställningen Crufts i Birmingham, som räknas som en av de största utställningarna i världen.

-Ja, vi tycker förstås han är väldigt fin men att han vann det som anses vara OS i hundutställning är ju helt otroligt, säger Patrick Oware.

Under lördagen bedömdes 119 olika raser och under söndagen fortsätter utställningen kommer ytterligare 121 raser att visas upp i Ransäter.

Hör hundägare berätta om hur de fixar för sina hundar i värmen och vad många av de tävlande har gemensamt.